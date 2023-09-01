В Пермском крае подростки напали на девочку-инвалида из-за шапки

В Пермском крае подростки избили девочку-инвалида 14 лет. Следственный комитет уже возбудил по данному факту уголовное дело по статье 116 «Побои». Предположительно, причиной конфликта стали фотографии в социальных сетях и шапка. Об этом сообщает телеканал «360».

Все случилось 25 августа в селе Ишимово. Согласно версии следствия, ребенок-инвалид пережил «физические и психические страдания» по малозначительному поводу.

Отец подозреваемых в нападении двух сестер отмечает, что девочки нормально общались между собой. Пострадавшая получает образование в коррекционной школе, а возможные обидчицы – в деревне. Но когда-то все три девочки учились вместе.

Несмотря на то, что некоторые разногласия между подростками были и раньше, серьезный конфликт произошел впервые. Дело в том, что девочку-инвалида просили не выкладывать в Сеть совместные снимки.

«Спросили, почему, дескать, до сих пор выкладываешь эти фото. И какую-то еще шапку или бейсболку она забрала. Из-за этого все началось у них», – передает источник.

По словам мужчины, девочки раскаиваются в содеянном, однако с матерью пострадавшей никто не связывался, хотя до этого семьи общались.

Отец обидчиц утверждает, что никаких переломов у девочки-инвалида нет, она отделалась синяками.

«Бегает, прыгает, смеется, все нормально с ней», – заключил он.

Двум сестрам из-за всего случившегося запретили пользоваться телефоном, к тому же родитель уверяет, что накажет их «морально».

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