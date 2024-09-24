«Я одна с детьми без защиты»: соседи напали на жену участника СВО из-за мусора в подъезде

В Москве соседи напали на жену участника СВО из-за мусора в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.

По информации источника, нападение произошло в многоэтажном доме на улице Никитина. Женщины, которые старше 50 лет, избили потерпевшую за оставленный ламинат в тамбуре. Они выдернули ей волосы и нанесли удары по голове. В это время у пострадавшей находились в квартире маленькие дети.

Местная жительница отметила, что ждала приезда полиции 2,5 часа.

«Мне и моим детям угрожали жизнью и расправой, хотя я никогда не видела этих людей и у нас не было никаких конфликтов. Мой супруг — военный офицер, находится в зоне СВО. Я одна с детьми без всякой защиты», — высказалась потерпевшая.

Отмечается, что соседки так и не понесли наказание. Девушка переживает за жизни детей и боится, что нападение может повториться.

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