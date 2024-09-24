Участник СВО сходил в сауну и лишился 304 тысяч рублей

Участник СВО сходил в сауну в Екатеринбурге и лишился 304 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Ura.ru.

43-летний мужчина провел время в одной из саун Екатеринбурга. Как утверждает источник, участник СВО находился в нетрезвом состоянии. На следующее утро он обнаружил, что с его карты списана крупная сумма.

Участник СВО написал в полицию заявление, в котором сообщил, что не терял карту и не передавал ее посторонним людям. Он не может предположить, куда пропали деньги.

На данный момент мужчина находится в Кургане.

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