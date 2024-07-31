«Пошел вон отсюда»: раненому участнику СВО грубо отказали в реабилитации

В Саратове раненый участник СВО попросил предоставить ему надлежащие условия для реабилитации, но услышал отказ. Кроме того, как сообщает «Четвертая власть», 40-летнему мужчине в грубой форме сказали «пошел вон отсюда».

По данным источника, житель находился в одном из военных госпиталей. После рекомендаций хирурга он попросил перевести его в другое медицинское учреждение, где есть специальные тренажеры для восстановления ног. У мужчины были порваны коленные связки, пришлось полностью поменять сустав.

Также по словам мужчины, в госпитале нет лифта, а раненым приходится преодолевать расстояние только по лестнице. Не у всех есть такая возможность, по состоянию здоровья.

«Я на костылях, мне нельзя ходить по ступенькам, а рентген у нас располагается на первом этаже, а мы на четвертом. Парни, которые по полгода лежат без ног, не могут выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом», – поделился он.

На просьбу сменить учреждение мужчине не только отказали, а также посоветовали разрабатывать ногу «как хочешь», а после со словами «пошел вон отсюда» указали на дверь. Тогда пациент решил поговорить с руководством, но ничего не получилось. Журналисты обратились туда же с запросом, на что услышали молчание.

Ранее мы писали о том, что участник СВО подарил 28-летнему сыну свой орган.