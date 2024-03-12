«Я его схватил»: обвиняемый в нападении на школьника учитель рассказал правду

Обвиняемый в нападении на ребенка омский учитель уволен из школы. Мужчина рассказал о случившемся и признался, что действительно схватил ученика. Об этом сообщает телеканал «360».

В соцсетях появился ролик, на котором был запечатлен скандал между учителем и шестиклассником. Педагог рассказал, что мальчик сидел за партой и пытался ударить его ногой. Терпение мужчины лопнуло.

«Я его схватил за ногу и сильно потащил на себя. Он упал. Ударился чем-либо или нет, не знаю. Одно могу сказать: я всего этого не хотел», — завил преподаватель.

Учитель пожаловался на головные боли и сообщил, что сейчас не работает. По информации пресс-службы Минобразования Омской области, специалисты разбираются в ситуации. Инициирована проверка, привлечена полиция. В ведомстве назвали поведение учителя недопустимым.

Отмечается, что педагог уже написал заявление на увольнение. Есть информация о том, что версии, которые приводят учитель и шестиклассник отличаются. Будет проведена работа с сотрудниками и учащимися образовательного учреждения.

Ранее мы писали о том, что в Геленджике женщины устроили драку из-за вылитого в лицо ребенку кипятка. Все произошло в «Сафари-парке» в очереди на бесплатный вход в честь 8 Марта.

Также стало известно, что в городе Балашов Саратовской области водитель автобуса накинулся на подростка, потому что тому не удалось заплатить за проезд. Мужчина схватил подростка за куртку, толкнул его, а после нанес удар ногой.