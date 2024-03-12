Водитель напал на российского подростка из-за неоплаченного проезда в автобусе

В городе Балашов Саратовской области водитель автобуса накинулся на подростка, потому что тому не удалось заплатить за проезд. Об этом сообщает прокуратура региона.

ЧП произошло на остановке «Горная». У 17-летнего юноши не получилось заплатить за проезд в автобусе из-за неработающего терминала для оплаты. Он вышел из транспортного средства, но водитель направился вслед за ним. Мужчина схватил подростка за куртку, толкнул его, а после нанес удар ногой.

Через некоторое время правоохранители смогли установить личности участников конфликта. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.

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