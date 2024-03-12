Россиянка вылила кипяток в лицо ребенку и осталась с разбитой губой

В Геленджике женщины устроили драку из-за вылитого в лицо ребенку кипятка. Все произошло в «Сафари-парке». О подробностях сообщает Telegram-канал «Криминальный Геленджик️».

По данным источника, инцидент произошел во время бесплатного входа в честь праздника 8 Марта. Люди стояли в очереди, в какой-то момент ребенок попросил пройти к матери, но одна из женщин вылила ему в лицо горячий кофе. Так говорят очевидцы.

«Женщина вылила кипяток на лицо ребенка, за то, что он попросил женщину пропустить к маме. Мама ребенка без раздумий налетела на женщину с кулаками», – говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянка, предположительно, разбила оппонентке губу. Рядом стоящие люди не реагировали на потасовку и не разнимали участниц. Пока больше нет никаких комментариев и дополнительной информации о произошедшем.

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