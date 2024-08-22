Взяли на руки для фото: гадюка укусила двух сотрудников детского лагеря в российском городе

В детском лагере Челябинска гадюка укусила двух сотрудников. О происшествии рассказал замдиректора учреждения Егор Конышев.

Инцидент произошел на этой неделе. Совершеннолетние сотрудники лагеря встретились со змеей в лесу 19 августа. Они взяли ее на руки, чтобы сфотографироваться.

«Сначала она укусила одного, потом второй решил помочь другу, и она укусила и его. С ними уже сейчас все хорошо, состояние стабильное», — цитирует Конышева 74.RU.

Накануне один из них уже вышел на работу. Руководство учреждения предполагает, что, скорее всего, это была не гадюка, а другая, не ядовитая змея.

До этого на пляже в российском городе черная гадюка напала на мужчину. Конечность мгновенно опухла, пострадавшего доставили в токсикологическое отделение областной больницы.

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