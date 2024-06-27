В Крыму разъяренная обезьяна укусила ребенка за ухо

В Крыму обезьяна укусила мальчика за ухо. Животное перед этим хотели специально посадить ребенку на плечо.

О случившемся сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Судаке. Неизвестные пытались посадить обезьяну на плечо, но разъяренное животное укусило мальчика за ухо. На публикуемых кадрах видна рана у ребенка.

Родители несовершеннолетнего обратились в полицию. Однако неизвестные люди скрылись.

Ранее сообщалось, что в ХМАО 10-летнего мальчика госпитализировали после укуса клеща. Ребенку стало плохо спустя две недели после этого – поднялась температура, начались галлюцинации. Клещ оказался энцефалитным. У мальчика развилось поражение мозга и дыхательных путей.