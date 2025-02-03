Армен Саркисян находится в коме после потери ноги при взрыве в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, потерпевшему оторвало часть левой ноги в результате взрыва. После покушения очевидцы оказали ему первую помощь, наложив жгут, чтобы остановить кровотечение. Также SHOT утверждает, что у Армена черепно-мозговая травма, контузия и ожоги. На данный момент он находится в коме.

Как сообщает ТАСС, взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. Территории ЖК находится под охраной, как правило, сотрудники службы безопасности пропускают только курьеров.

«Въезд на территорию для автомобилей жильцов по датчику», — сообщил охранник ЖК.

Также ТАСС утверждает, что мощность взрывного устройства, сработавшего в ЖК «Алые паруса», составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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