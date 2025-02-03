«Подозрительный контингент»: Довлатова рассказала об обстановке в ЖК «Алые паруса» накануне взрыва

Известная радиоведущая и актриса Алла Довлатова, живущая в московском ЖК «Алые паруса», в котором прогремел взрыв, рассказала об обстановке в жилом комплексе накануне ЧП. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась артиста, в последнее время уровень безопасности в ЖК значительно упал.

«В последнее время часто замечаю подозрительный контингент в нашем жилом комплексе. Речь не только о мигрантах. В целом, количество криминальных происшествий у нас выросло за последние 10 лет. Кто-то в кого-то стрелял, теперь вот взрыв. СМИ пишут о покушении», — заявила радиоведущая, подчеркнув, что раньше в этом ЖК жили «приличные люди», а сейчас любой желающий может снять в нем квартиру.

Довлатова также выразила недовольство качеством камер на территории жилого комплекса.

«Камеры есть на территории, но они не всегда помогают. Я потеряла одну вещь, мой муж пытался найти ее с помощью камер и не смог. У меня такое ощущение, что они допотопные», — поделилась она.

Знаменитость добавила, что в момент взрыва ее не было дома.

Взрыв на территории ЖК «Алые Паруса» прогремел утром 3 февраля. В результате ЧП пострадали три человека.

Позднее была установлена личность пострадавшего при взрыве в «Алых парусах».