Взрыв на трубопроводе в Стерлитамаке: что известно о пострадавших

В Стерлитамаке на трубопроводе нефтехимического завода произошел взрыв, пострадали три человека. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на свой источник.

По словам очевидца, врыв был «очень сильный». На данный момент он не знает, что именно происходит, но сообщил о трех пострадавших.

«Скорые быстро приехали, как и пожарные службы. Надеемся, что погибших нет. Сам трубопровод уже перекрыли», — добавил источник.

По информации пресс-службы МЧС России, ЧП произошло на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода. Причиной взрыва стала разгерметизация, после чего начал гореть сжиженный газ.

Сейчас сведения о пострадавших уточняются, на месте задействованы 20 специалистов и шесть единиц техники.

По информации Telegram-канала SHOT, предварительно, двое пострадавших — сотрудники предприятия, ещё один — очевидец. На месте работают экстренные службы.

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