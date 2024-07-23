Уже прошел собеседование: посадивший самолет на поле под Новосибирском пилот намерен работать за границей

Командир экипажа самолета, севшего в поле под Новосибирском, планирует трудоустроиться за границу. Он прошел собеседование и намерен работать во вьетнамской авиакомпании.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Изданию стало известно, что Сергей Белов живет в Сочи, собирается работать пилотом за границей. Он уже прошел собеседование на соответствующую должность.

Второй летчик, напарник Белова Эдуард Семенов проходит курсы повышения квалификации, он остался сотрудником авиакомпании, готовится к летной работе. Прошел врачебно-летную комиссию в Москве.

Издание отмечает, что пока оба пилота не могут летать, хотя и признаны невиновными в авиапроисшествии.

Напомним в сентябре 2023 года они посадили самолет, летевший из Сочи в Омск, в поле. Пассажиры не пострадали, борт тоже остался цел. Белов уволился из авиакомпании, а второй пилот несколько месяцев был в неоплачиваемом отпуске.

Ранее стало известно, что севший в поле самолет продолжат эксплуатировать.