Во время падения разлетался на куски: что известно о крушении самолета Ту-22М3 в Иркутской области

Экипаж упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 уводил борт от жилых домов. В результате жертв и повреждений на земле нет.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, самолет упал в Черемховском районе, возле поселка Михайловка. Источник опубликовал запись, на которой видно, что двигатели самолета загорелись в воздухе.

Пилоты катапультировались. Все они живы.

По информации Mash, борт вылетел с базы «Белая». Отказ двигателя произошел спустя несколько минут.

Местные жители рассказали, что во время падения самолет разлетался на куски. При крушении были слышны звуки взрывов.

Найдены все четверо членов экипажа. У одного из них сломана нога.

Информацию о крушении подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Ту-22М3 выполнял плановый полет. Предварительной причиной падения воздушного судна назвали техническую неисправность.

Ранее сообщалось, что российский пилот, посадивший борт на поле под Новосибирском, собирается работать за границей и прошел собеседование.