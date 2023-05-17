Взорвалась бутылка с розжигом: москвичка получила ожоги на шашлыках и попала в реанимацию

В Москве женщина получила ожоги на шашлыках. Взорвалась бутылка с розжигом, а пострадавшая находилась ближе всех к огню. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Отмечается, что к жарке мяса на природе компания так и не приступила. Как только начали кочегарить мангал, бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью взорвалась. Одна из присутствующих находилась ближе всех к огню, да и пламя пошло в ее сторону.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение с ожогами 1-3 степени головы, лица, шеи, туловища, рук и ног. На данный момент пострадавшая находится в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее мы писали о том, как в Красноярском крае семилетний ребенок съел шашлык из свинины и заболел трихинеллезом. Родители мальчика убеждены, что он заразился, поев шашлык из свинины. Мясо было куплено на рынке у одного продавца, чье имя родственники ребенка не смогли назвать.

Кроме этого, мы писали, как не уехать на скорой после шашлыков: 5 советов от гастроэнтеролога.

Мало кому удается сохранить принципы здорового питания в эти теплые весенние дни. И никакие скучные рекомендации врачей не заставят людей отменить намеченные планы. Поэтому специально для портала «Страсти» гастроэнтеролог Вероника Корнилова составила список «вредных советов»: что нужно делать, чтобы вынудить страдать ЖКТ.