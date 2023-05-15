В Красноярском крае семилетний ребенок съел шашлык из свинины и заболел трихинеллезом

Семилетний ребенок съел шашлык и заболел трихинеллезом. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на слова главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Горяева.

Родители мальчика убеждены, что он заразился, поев шашлык из свинины. Мясо было куплено на рынке у одного продавца, чье имя родственники ребенка не смогли назвать.

Как отметил Горяев, мясную продукцию можно покупать только в проверенных местах.

Трихинеллез — паразитарное заболевание, для которого характерны мышечные боли, лихорадка и кожные высыпания. Источником инфекции может стать сырое или плохо прожаренное мясо.

До этого случая заболевание уже было зафиксировано в Красноярском крае. Три года назад мужчина получил инфекцию, употребив мясо дикого животного.

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