Как открыть сезон шашлыков и не уехать на скорой: 5 советов от гастроэнтеролога на майские
Следить за своим здоровьем сейчас в тренде. Но! Майские праздники – испытание для сильных духом. Мало кому удается сохранить принципы здорового питания в эти теплые весенние дни. И никакие скучные рекомендации врачей не заставят людей отменить намеченные планы. Поэтому специально для портала «Страсти» гастроэнтеролог Вероника Корнилова составила список «вредных советов»: что нужно делать, чтобы вынудить страдать ЖКТ?
Бегом на майский шашлык
С одной стороны на свежем воздухе все очень вкусно, особенно шашлык, с другой – какое бы вы не взяли диетическое мясо, рыбу или птицу – шашлык, приготовленный на открытом огне, содержит канцерогены (вещества, повышающие риски развития рака), поясняет доктор.
Все дело в том, что при стекании с продукта жира на раскаленные угли выделяется дым, который содержит вещества, отравляющие его. Более безопасным методом будет запекать блюдо в фольге.
Ешьте позавчерашние салаты
Гастроэнтеролог напоминает: готовый заправленный салат хранится в холодильнике не более 24 часов. Чтобы продлить его срок годности, его не нужно заправлять, а главное – ингредиенты хранить отдельно друг от друга в стеклянной таре. Если салат уже не свежий, важно набраться силы воли и выкинуть его, иначе вероятность подхватить кишечную инфекцию очень высока. В особой группе риска пациенты низкой концентрацией кислоты в желудке.
Пробуйте все и сразу
Конечно, застолье радует глаз и вызывает аппетит, но во всем хороша мера. Чем больше наименований блюд вы пробуете, тем сложнее вашей поджелудочной железе, ведь она должна выработать множество ферментов для усвоения пищи. Газированные напитки, острую, жирную, жареную, соленую, копченую и т.д. еду лучше избегать.
«Постарайтесь не пробовать сразу все блюда и, конечно, стоит ограничить их количество. То же касается и количества съеденной пищи – чем еды больше, тем сложнее ее переваривать. Идя на любое застолье, стоит минимизировать переедание и использовать ферментные препараты», - отмечает Корнилова.
После принятия пищи важно не нагибаться, не ложиться, не носить тугую одежду, не поднимать тяжести.
Даешь много алкоголя
«Какой же праздник без алкоголя?!» – сказал пациент хирургического отделения с острым панкреатитом... К сожалению, такие случаи не редкость. Большие дозы алкоголя могут привести к развитию острого панкреатита вплоть до летального исхода. Также алкоголь негативно влияет и на слизистые ЖКТ. В наибольшей степени страдают пищевод и желудок, где после застолья могут появиться даже эрозии.
Вероника Корнилова
Гастроэнтеролог
Для защиты тканей желудка и пищевода, если нет противопоказаний, чаще всего используются препараты группы ребамипида. Они усиливают выработку собственных факторов защиты – секрецию слизи, бикарбонатов, простагландинов, улучшает микроциркуляцию. И еще: крайне нежелательно смешивать разные виды алкоголя, подчеркивает гастроэнтеролог.
Немытые руки – не такие уж и грязные
Чтобы минимизировать риск развития кишечной инфекции и паразитарных болезней, важно придерживаться следующих правил:
· Если нет возможности помыть руки перед едой, то помимо влажных салфеток перед каждым приемом пищи (!) стоит обрабатывать их кожным антисептиком.
· Готовить можно только чистыми руками.
· Растительную пищу и зелень лучше заранее тщательно промыть дома, разложив в чистые пакеты.
· Скоропортящиеся продукты хранить только в сумке-холодильнике (если нет доступа к обычному) не более 4-6 часов в зависимости от погодных условий. Все, что осталось сверх срока – лучше выбросить, так безопаснее.
· Несвежие салаты и другие продукты лучше не употреблять. Чтобы не перепутать время приготовления, стоит наклеить или написать на контейнере маркером дату и время, когда он был приготовлен.
«Как видно, правила безопасности не такие уж и сложные. А их соблюдение позволит не только не омрачить ваш отдых, но и сохранить здоровье и отличное настроение», - заключила гастроэнтеролог Вероника Корнилова.
Ранее мы подробно рассказывали, как алкоголь влияет на органы ЖКТ и можно ли их обезопасить.