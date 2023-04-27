Как открыть сезон шашлыков и не уехать на скорой: 5 советов от гастроэнтеролога на майские

Следить за своим здоровьем сейчас в тренде. Но! Майские праздники – испытание для сильных духом. Мало кому удается сохранить принципы здорового питания в эти теплые весенние дни. И никакие скучные рекомендации врачей не заставят людей отменить намеченные планы. Поэтому специально для портала «Страсти» гастроэнтеролог Вероника Корнилова составила список «вредных советов»: что нужно делать, чтобы вынудить страдать ЖКТ?

Бегом на майский шашлык

С одной стороны на свежем воздухе все очень вкусно, особенно шашлык, с другой – какое бы вы не взяли диетическое мясо, рыбу или птицу – шашлык, приготовленный на открытом огне, содержит канцерогены (вещества, повышающие риски развития рака), поясняет доктор.

Все дело в том, что при стекании с продукта жира на раскаленные угли выделяется дым, который содержит вещества, отравляющие его. Более безопасным методом будет запекать блюдо в фольге.

Ешьте позавчерашние салаты

Гастроэнтеролог напоминает: готовый заправленный салат хранится в холодильнике не более 24 часов. Чтобы продлить его срок годности, его не нужно заправлять, а главное – ингредиенты хранить отдельно друг от друга в стеклянной таре. Если салат уже не свежий, важно набраться силы воли и выкинуть его, иначе вероятность подхватить кишечную инфекцию очень высока. В особой группе риска пациенты низкой концентрацией кислоты в желудке.

Пробуйте все и сразу

Конечно, застолье радует глаз и вызывает аппетит, но во всем хороша мера. Чем больше наименований блюд вы пробуете, тем сложнее вашей поджелудочной железе, ведь она должна выработать множество ферментов для усвоения пищи. Газированные напитки, острую, жирную, жареную, соленую, копченую и т.д. еду лучше избегать.

«Постарайтесь не пробовать сразу все блюда и, конечно, стоит ограничить их количество. То же касается и количества съеденной пищи – чем еды больше, тем сложнее ее переваривать. Идя на любое застолье, стоит минимизировать переедание и использовать ферментные препараты», - отмечает Корнилова.

После принятия пищи важно не нагибаться, не ложиться, не носить тугую одежду, не поднимать тяжести.

Даешь много алкоголя