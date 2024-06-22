Выжившему во время штурма СИЗО в Ростове террористу сделали трепанацию черепа

Террористу Даниилу Камневу, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО, понадобилась трепанация черепа. Ему удалось выжить после ранения в голову.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, чтобы вытащить пулю и осколки костей, медикам пришлось сделать специальные отверстия в голове Камнева. Операция длилась более двух часов.

Ранее преступник вышел из комы и пришел в себя. Он находится в сознании и начал говорить. Камнев помнит, что происходило в день захвата заложников.

16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 выбрались из камеры во двор и взяли в заложники начальника оперативного управления ФСИН и младшего инспектора дежурной службы. Преступники были вооружены заточками, ножами, дубинками и пожарными топорами. Террористы требовали выпустить их на свободу и дать возможность улететь из страны.

Ранее мы писали, что террористы несколько месяцев готовились к захвату. Заключенные заранее ослабили решетку камеры и в подходящий момент выбили ее.