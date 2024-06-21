Пришел в себя и может говорить: выжил террорист, участвовавший в захвате сотрудников СИЗО в Ростове

Вышел из комы террорист Даниил Камнев, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО. Он получил пулю в голову в результате штурма спецназа.

О том, что Камнев пришел в себя, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Террорист находится в сознании, он начал говорить. Его получилось допросить. Камнев помнит, что было в день захвата заложников.

Его состояние стабильно тяжелое. Преступника доставили в Межобластную туберкулезную больницу ФСИН.

Камнев уже имеет две судимости. После захвата заложников в СИЗО он может получить пожизненный срок.

Ранее муфтий Ростовской области рассказывал, как вел переговоры с террористами. Ему запрещали подходить близко, но тот не послушался. Он поприветствовал террористов исламским приветствием и задал вопрос. Подробнее о разговоре читайте здесь.