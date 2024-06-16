Террористы, взявшие в заложники сотрудников СИЗО-1, долго готовились к захвату

Группа террористов, которая взяла в заложники сотрудников ростовского СИЗО, готовилась к захвату несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Утром 16 июня шестеро заключенных, вооруженных заточками, ножами, пожарными топорами и резиновыми дубинками, захватили в заложники сотрудников СИЗО-1. Преступники заранее ослабили решетку камеры.

Выбрав подходящий момент, террористы выбили ослабленную решетку и смогли выбраться во двор. Они сразу взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы. Злоумышленники требуют обеспечить им свободу и дать возможность покинуть страну.

Известно, что преступники все это время находились в разных камерах. Несмотря на это, по сообщению ТАСС, между заключенными была связь. Согласно данным от источника в правоохранительных органах, специалисты начинают проверку версии, по которой действия террористов из СИЗО-1 координировали извне.

Прямо сейчас злоумышленники пытаются проникнуть к хранилищу с боевым оружием сотрудников ростовского СИЗО. При этом все пути к участку, который был захвачен террористами, заблокированы.

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