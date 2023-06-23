Вытаскивали щипчиками: 3-летнего ребенка госпитализировали из-за камня в аквариуме
В Москве 3-летний ребенок засунул себе в нос камень из аквариума и попал в больницу.
Фото: Freepik
Юный москвич решил протолкнуть себе в нос камень из аквариума. В результате потребовалась помощь врачей. Об этом сообщается на сайте mk.ru.
Отмечается, что декоративное украшение он поднял с пола. Перед этим родители чистили аквариум и не заметили, как обронили один камень. Мать с отцом не смогли самостоятельно достать инородное тело и отвезли ребенка в больницу.
Подчеркивается, что сначала камень пытались извлечь при помощи промывания. Но подцепить его и вытащить удалось лишь щипчиками.
Ранее мы писали о том, как в Ленобласти годовалый ребенок умер после того, как попробовал бабушкино угощение. Все произошло в Лодейном Поле в квартире дома на Лесной улице. Женщина протянула малышу кусок морковки.
Еще один случай произошел в Екатеринбурге. Там в здании полиции двухлетний мальчик подавился конфетой и чуть не умер. Мать ребенка пришла в полицию, чтобы написать заявление на шумных соседей. Пока женщина оформляла документы, малыш ел конфету. Однако в какой-то момент он начал плакать и задыхаться, а его кожа посинела. Присмотревшись, родительница поняла, что мальчик подавился леденцом.