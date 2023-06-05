В Ленобласти годовалый ребенок умер после того, как попробовал бабушкино угощение

В Ленинградской области годовалый мальчик умер после того, как побывал в гостях у 43-летней бабушки. Она угостила ребенка морковкой. Об этом сообщает информационное агентство Ivbg.ru.

По данным источника, трагедия произошла в Лодейном Поле в квартире дома на Лесной улице. Женщина протянула малышу кусок морковки, которым он подавился. У ребенка произошло перекрытие дыхательных путей. Бабушка вызвала скорую помощь, но в больнице мальчика так и не удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что у малыша благополучная семья. Матери 19 лет, а отцу 25.

Ранее мы писали о том, как в Саратовской области бабушка добавила в молочный суп отраву и убила дочь с внуками. Яд лежал у ее мужа в бардачке. Она позвала на ужин родственников, а 23-летнюю дочь-инвалида даже кормила с ложечки. Вещество подействовало через несколько часов.

Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге. Там годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа и угодил в больницу. Его отправили в медицинское учреждение. Отмечается, что малыш якобы облизал с поверхности жидкость для вейпа, которые родители не убрали из его зоны досягаемости.