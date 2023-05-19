В здании полиции Екатеринбурга двухлетний мальчик подавился конфетой и чуть не умер. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Мать ребенка пришла в полицию, чтобы написать заявление на шумных соседей. Пока женщина оформляла документы, малыш ел конфету. Однако в какой-то момент он начал плакать и задыхаться, а его кожа посинела. Присмотревшись, родительница поняла, что мальчик подавился леденцом.

«Как позже призналась сама посетительница, в тот момент она полностью растерялась от страха и неожиданности», — сообщает kp.ru.

К счастью, тогда по коридору шла сотрудница полиции, которая незамедлительно оказала помощь потерпевшему. Вместе с мамой ребенка они смогли извлечь конфету, и мальчик самостоятельно задышал. К этому времени другие сотрудники уже успели вызвать скорую помощь.

На данный момент жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

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