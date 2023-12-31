Выступил против Нового года: мужчину задержали после того, как он поджег праздничную елку

В Казахстане мужчина поджег новогоднюю елку в знак протеста. Кадры с этого события выложили в Telegram-канале МВД республики.

Гражданин убежден, что в Казахстане не должны отмечать Новый год. Мужчина решил показать всем, что он против праздника, и поджег новогоднюю елку, а потом скрылся с места происшествия.

Злоумышленника уже задержали полицейские. По оценке местных властей, ущерб составил 2,8 миллиона тенге (примерно 545 тысяч рублей).

Ранее мы писали, как школьник оказался в больнице после взрыва петарды. 10-летний мальчик из Подмосковья нашел на улице неразорвавшуюся петарду и решил поджечь ее с помощью другого снаряда, который он купил в торговом центре.

В результате ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у мальчика серьезные ожоги лица и раны кистей рук.

Похожий случай произошел в столице. Ученику девятого класса разорвало щеку после игры с петардой.