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СЛУЧИЛОСЬ
14:32, 26 декабря 2023
1 мин.

Проведет Новый год на больничной койке: школьнику разорвало щеку после игры с петардой

В Москве мальчик с разорванной из-за петарды щекой встретит Новый год в больнице.

Проведет Новый год на больничной койке: школьнику разорвало щеку после игры с петардой

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал ученик девятого класса в Москве. Мальчик получил травму лицу из-за взрыва петарды, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Случай, в результате которого несовершеннолетний получил серьезную травму, произошел 24 декабря вечером. Мальчик пошел гулять с друзьями. В какой-то момент ребята решили покидать петарды. Одна из них взорвалась рядом с девятиклассником, который замешкался и не успел убежать. В итоге подросток получил травму лица.

При осмотре в больнице у него зафиксировали открытую рану щеки справа. По предварительным оценкам, пострадавшему мальчику придется провести Новый год в больнице. В обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка.

Ранее в Тосно Ленинградской области шестилетняя девочка попала в больницу с ожогами. Несовершеннолетнюю ударила током новогодняя гирлянда.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травма
мальчик
новый год
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