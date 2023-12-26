Проведет Новый год на больничной койке: школьнику разорвало щеку после игры с петардой

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал ученик девятого класса в Москве. Мальчик получил травму лицу из-за взрыва петарды, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Случай, в результате которого несовершеннолетний получил серьезную травму, произошел 24 декабря вечером. Мальчик пошел гулять с друзьями. В какой-то момент ребята решили покидать петарды. Одна из них взорвалась рядом с девятиклассником, который замешкался и не успел убежать. В итоге подросток получил травму лица.

При осмотре в больнице у него зафиксировали открытую рану щеки справа. По предварительным оценкам, пострадавшему мальчику придется провести Новый год в больнице. В обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка.

Ранее в Тосно Ленинградской области шестилетняя девочка попала в больницу с ожогами. Несовершеннолетнюю ударила током новогодняя гирлянда.