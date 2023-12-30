Школьник поиграл с петардой и оказался в больнице с серьезными ожогами лица

В Подмосковье 10-летний школьник оказался в больнице после взрыва петарды. Об этом сообщает mk.ru.

Мальчик увидел на улице неразорвавшуюся петарду и решил поджечь ее с помощью другого снаряда, который до этого приобрел в торговом центре. Произошла детонация, в результате чего ребенка госпитализировали с серьезными ожогами лица и ранами кистей рук.

Интересно, что это уже не первый случай предновогодних травм. Так, несколько дней назад девятикласснику разорвало щеку после игры с петардой. Мальчик гулял с друзьями, и в какой-то момент ребята решили повеселиться.

Дети начали кидать петарды, но не учли, что снаряды могут упасть рядом с ними. Один школьник не успел убежать и получил травму лица.

Ранее мы писали, что в Красноярске трехлетний ребенок скончался в карете скорой помощи. Как отмечает источник, у мальчика была ангина.