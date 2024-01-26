Выпустили 20 пуль: раскрыта причина нападения на боксера Стоцкого в Челябинске

В Челябинске на чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого было совершено нападение. Выяснилось, что во время пробежки в спортсмена стрелял его знакомый. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Челябинской области.

Полиция сообщила, что инцидент произошел в Ленинском районе города в результате конфликта между двумя мужчинами. Один из участников Андрей Стоцкий получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Причина конфликта, по предварительным данным, имеет бытовой характер, и стороны были знакомы.

Личность второго участника инцидента установлена, и сотрудники УМВД России по Челябинску занимаются его розыском. По данным властей, инцидент произошел около стадиона «Восход», когда возле Стоцкого остановилась машина с несколькими людьми. Словесная перепалка переросла в драку, после чего нападавший достал травматическое оружие и произвел около 20 выстрелов в сторону боксера.

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