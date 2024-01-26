В Ленобласти тренер по единоборствам избил 11-летнего воспитанника

В Ленинградской области задержан тренер по кикбоксингу по подозрению в избиении 11-летнего воспитанника. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как считает следствие, с июля по август минувшего года подозреваемый в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области систематически избивал ребенка. Отмечается, что удары злоумышленник наносил руками, ремнем и палкой. В результате мальчику были причинены повреждения, однако их характер не раскрывается.

В настоящий момент тренера-насильника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося, а также причастность задержанного к другим подобным инцидентам.

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