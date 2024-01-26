Фигуристка Симонова не стала скрывать, что вышла из больницы после травмы головы

14-летнюю фигуристку Марию Симонову выписали из больницы. Напомним, на турнире она упала во время одной из поддержек и сильно ударилась об лед.

О выписке Симонова сообщила в соцсетях. На публикацию обратил внимание сайт aif.ru.

«Cейчас едем домой, всё хорошо», - рассказала фигуристка и поблагодарила всех, кто приходил к ней в больницу, «писал слова подарки, делал подарки и интересовался самочувствием».

Напомним, Симонова выступала в паре с 17-летним Мартином Бреславским. Спортсменка упала во время одной из поддержек, но продолжила выступление. Позже ее госпитализировали: врачи нашли травму головы. Некоторое время Симонова находилась в реанимации, потом была переведена в нейрохирургию.

Появилась информация, что фигуристка частично потеряла память, однако ее тренер Бетина Попова опровергла сообщения. Она говорила, что спортсменка помнит и тренера, и партнера, и программу.