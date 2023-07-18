Выползла прямо из плиты: метровая змея напугала жильцов квартиры в Москве

Жильцы квартиры на улице Гиляровского в Москве обнаружили метровую оранжевую змею у себя на кухне. Все произошло во время завтрака, когда рептилия неожиданно выползла из плиты. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, жильцы квартиры сильно испугались, когда увидели шипящую гостью. Ее заметили возле плиты, а после она направилась к духовке. Это было на руку присутствующим, которые «задержали» ее, пока не приехали спасатели.

Шокированные люди до сих пор не понимают, откуда появилась метровая змея. Предполагается, что это мог быть питомец кого-то из соседей.

Похожая ситуация произошла тоже с жительницей столицы. Она обнаружила змею у себя в ванной и тут же вызвала спасателей. Там рассказали, что гражданка совсем не испугалась – малыш, свернувшись в клубочек, не вызывал ни дикого ужаса, ни даже легкой тревоги. Однако и в руки брать такое чудо ей совсем не хотелось.

Ранее мы писали о том, что в Москве укушенный гадюкой мужчина три дня безуспешно лечился водкой и чуть не умер. После встречи со змеей мужчина не захотел обращаться к медикам. Через время место укуса опухло, а мягкие ткани начали отмирать.