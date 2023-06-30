Одышка, холодный пот и некроз: москвич три дня пил водку после укуса гадюки и чуть не умер

В Москве 35-летний житель едва не умер после укуса гадюки. После встречи со змеей мужчина не захотел обращаться к медикам. Вместо этого он три дня пил водку для «дезинфекции», пока не понял, что умирает. Подробности узнало издание mk.ru.

По информации источника, на россиянина, отдыхавшего на даче, напала гадюка и пустила в его организм яд. Однако он предпочел это проигнорировать и отправился после случившегося на работу. Не смутило мужчину и то, что у него стало резко ухудшаться самочувствие: поднялась температура, появилась тяжелая одышка, а холодный пот буквально градом стекал по телу.

На состояние москвича обратили внимание коллеги и отправили его домой лечиться. Но к врачам он все равно не обратился, а лишь стал пить водку, так как считал, что это поможет ему обеззаразить организм. Правда, не подействовало.

Через время место укуса опухло, а мягкие ткани начали отмирать. После этого коллеги настояли, чтобы россиянин обратился к терапевту. Специалист же выявил, что яд змеи повлиял на сердечно-сосудистую систему и вызвал тахикардию. Мужчину немедленно госпитализировали. Но на данный момент неизвестно, что с ним происходит.

Ранее в Подмосковье к медикам обратился 25-летний мужчина после того, как смешал наркотики и виагру. Сделал он это ради эксперимента, но что-то пошло не так.