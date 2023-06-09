Свернулась в клубочек: змею у себя в ванной комнате обнаружила жительница Москвы

В Москве в ванной жилого дома жительница обнаружила змею и тут же вызвала спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента ГОЧСиПБ.

Все произошло 9 июня. Женщина позвонила в службу 112 в начале дня. Она рассказала, что обнаружила у себя в ванной змею. Оказалось, что она была не в доме, а в обычной квартире на Чертановской улице.

Поисково-спасательный отряд №215 столичного пожарно-спасательного центра прибыл на место происшествия и поймал случайного гостя. Отмечается, что никто не пострадал.

«Гражданка совсем не испугалась - малыш, свернувшись в клубочек, не вызывал ни дикого ужаса, ни даже легкой тревоги. Однако и в руки брать такое чудо ей совсем не хотелось», – сообщает mk.ru.

Оказалось, что заползшую змею забрал на воспитание спасатель. Выяснилось, что это маисовый полоз. Он живет в гостях, пока не найдутся хозяева. Малышу всего несколько недель от роду.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге студентка хотела сдать экзамен с помощью живой змеи. Подчеркивается, что это был уж. Преподаватель образовательного учреждения подтвердил, что такой случай действительно имел место быть, но не стал разглашать подробности, так как непонятно, какие санкции могут последовать в отношении студентки, принесшей змею.

Еще один случай произошел в Таиланде. Там питон выполз из унитаза и укусил мужчину за ягодицы.

Инцидент произошел в городе Нонтхабури. Мужчина сидел на унитазе, и внезапно почувствовал резкую боль. Он вскочил и увидел, как питон скрывается в трубе. Пострадавший от страха выбежал из туалета, поскользнулся и упал. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. По словам сотрудников клиники, укусившая мужчину змея не была ядовитой, поэтому доза противоядия не понадобилась.