Выпила и схватила нож: сиделку из Петербурга отправили в тюрьму за убийство пенсионерки

В Санкт-Петербурге сиделка убила свою подопечную во время распития алкоголя и получила семь лет тюрьмы. Об этом сообщается на сайте Фонтанка.

Прокуратура Петербурга утверждает, что виновной признана местная жительница.

«Ровно восемь месяцев назад она звонила в полицию, испуганная тем, что 63-летняя хозяйка комнаты в коммуналке на Подрезовой улице не дышит», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре женщины распивали алкогольные напитки и ссорились. Злоумышленница решила закончить застольные посиделки, ударив ножом в грудь свою клиентку.

Сотрудники правоохранительных органов разобрали все обстоятельства дела и передали его в суд на рассмотрение. Суд провел все необходимые заседания и вынес преступнице обвинительный приговор. Ее приговорили к семи годам в колонии общего режима.

Ранее мы писали о том, как сын принял отца за робота и убил его. Парню были нужны деньги на такси, и он решил их попросить у отца — 62-летнего Берриса Томаса. Отец ему отказал, после чего сын схватил нож.

Еще одна история убийства произошла в Москве. 41-летняя мать убила малолетнего сына. Отмечается, что она вела странный образ жизни. Женщина могла неделями не выходить из квартиры, а отцу ребенка иногда просто не открывала дверь.