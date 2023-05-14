Сын принял отца за робота и убил его

24-летний сын набросился на своего отца-пенсионера, приняв его за робота. Инцидент произошел в британском городе Вулвергемптон.

Парню были нужны деньги на такси, и он решил их попросить у отца — 62-летнего Берриса Томаса. Отец ему отказал, после чего сын схватил нож и начал наносить им удары по лицу. Из-за 10 ножевых ранений пенсионер умер на месте.

По словам молодого человека, он решил, что отца заменил робот. Вскоре стало известно, что парень страдает от шизофрении. Его направили в лечебное заведение.

Отмечается, что убийство произошло ещё в июле 2021 года, но добиться наказания преступника удалось лишь сейчас.

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