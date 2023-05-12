Приступы безумия случались и раньше: убившая сына москвичка имела проблемы с психикой

41-летняя москвичка, которая убила малолетнего сына, вела странный образ жизни. Она могла неделями не выходить из квартиры, а отцу ребенка иногда просто не открывала дверь.

Как стало известно, у женщины периодически случалась депрессия. Приступы начались после смерти матери.

В 2016 году она познакомилась с установщиком окон из Молдавии, но спустя время состояние женщины ухудшилось, ей назначили лекарства. В 2018-м родился сын, но брак со временем дал трещину: женщина стада поднимать руку на мужа, упрекать его.

Если сначала прием лекарств контролировал супруг, то после расставания это стало некому делать. Болезнь у москвички начала прогрессировать.

Как выяснил сайт mk.ru, женщина иногда неделями не выходила из квартиры. Мальчику несколько раз вызывали врачей: иногда он ударялся, в другой раз – проглотил посторонние предметы.

За два дня до смерти отец позвонил ребенку – сын просил забрать его из квартиры. Однако мужчина не смог этого сделать – он был далеко от Москвы.

Напомним, трагедия произошла 11 мая. Тело мертвого ребенка в квартире на Рублевском шоссе нашли, когда взломали дверь.