Выпил таблетки от опасного заболевания: четырехлетний малыш попал в реанимацию в российском городе

Четырехлетний ребенок отравился препаратом, предназначенным для лечения шизофрении, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники телеканала РЕН ТВ.

Малыш выпил антипсихотическое средство, когда находился без присмотра родителей. В итоге он получил токсическое отравление.

Пострадавшего отвезли в реанимацию. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Уточняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге новорожденная попала в больницу после капель для носа. После препарата ребенок стал вялым и сонливым.

Также мы писали, что в Саратове младенец отравился жидкостью для вейпа. Как она попала в организм, выяснят следователи. Подробнее читайте здесь.