Опубликовано 15 декабря 2024, 11:481 мин.
Выпил таблетки от опасного заболевания: четырехлетний малыш попал в реанимацию в российском городе
В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок отравился лекарством от шизофрении.
© Freepik
Четырехлетний ребенок отравился препаратом, предназначенным для лечения шизофрении, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники телеканала РЕН ТВ.
Малыш выпил антипсихотическое средство, когда находился без присмотра родителей. В итоге он получил токсическое отравление.
Пострадавшего отвезли в реанимацию. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.
Уточняются все обстоятельства произошедшего.
До этого в Санкт-Петербурге новорожденная попала в больницу после капель для носа. После препарата ребенок стал вялым и сонливым.
Также мы писали, что в Саратове младенец отравился жидкостью для вейпа. Как она попала в организм, выяснят следователи. Подробнее читайте здесь.