В Петербурге новорожденная попала в больницу после капель для носа

В Санкт-Петербурге новорожденная попала в больницу с отравлением после капель для носа. Девочка находится в состоянии средней тяжести.

О происшествии сообщает 78.ru.

По его информации, двухмесячной девочке закапали в нос популярное сосудосуживающее средство. После препарата ребенок стал вялым и сонливым.

Ребенка доставили в больницу из квартиры на проспекте Героев. Другие подробности сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что школьников в Северной Осетии госпитализировали из-за спрятанного в карандаше лекарства. Ученица пронесла в нем средство, которое, как ей показалось, «вкусно пахнет». Капсулы с лекарством она нашла дома. Из образовательного учреждения в больницу попали четыре девочки. Их поместили в отделение кардиологии.