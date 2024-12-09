Опубликовано 09 декабря 2024, 12:211 мин.
В Петербурге новорожденная попала в больницу после капель для носа
В Петербурге новорожденная попала в больницу с отравлением после капель для носа.
© Freepik
В Санкт-Петербурге новорожденная попала в больницу с отравлением после капель для носа. Девочка находится в состоянии средней тяжести.
О происшествии сообщает 78.ru.
По его информации, двухмесячной девочке закапали в нос популярное сосудосуживающее средство. После препарата ребенок стал вялым и сонливым.
Ребенка доставили в больницу из квартиры на проспекте Героев. Другие подробности сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что школьников в Северной Осетии госпитализировали из-за спрятанного в карандаше лекарства. Ученица пронесла в нем средство, которое, как ей показалось, «вкусно пахнет». Капсулы с лекарством она нашла дома. Из образовательного учреждения в больницу попали четыре девочки. Их поместили в отделение кардиологии.