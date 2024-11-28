В Саратове младенец отравился жидкостью для курения вейпа

В Саратове ребенок 2023 года рождения отравился жидкостью для вейпа. Как она попала в организм, выяснят следователи.

Подробности сообщает ТАСС.

Младенца доставили в больницу вечером 27 ноября. У него диагностировали отравление жидким никотином.

Мальчик проживает в доме на улице Ломоносова. Его состояние оценивается как стабильное – ребенку оказывают всю необходимую помощь.

По факту отравления малолетнего организована проверка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в подмосковном Егорьевске ребенок двух лет сбежал из детского сада. Мальчик ушел без верхней одежды, хотя на улице было минус 4. Ребенка спас прохожий: он набросил куртку и отвел в теплое место, вызвал полицию.