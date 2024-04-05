Вынесен приговор девушке, «пощекотавшей» на видео памятник «Родина-мать»

Девушку, которая «пощекотала» памятник «Родина-мать зовет!», приговорили к работам. Блогерша из Самары сняла на видео, как трогает монумент авторства советского скульптора Евгения Вучетича. Об этом пишет РИА Новости.

23-летнюю жительницу приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Кроме того, ей запрещено публиковать материалы в социальных сетях в течение двух лет.

Напомним, что летом 2023 года девушка опубликовала видео, на котором она «щекотала» памятник. По этому случаю в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Девушка успела уехать на Шри-Ланку, но через полгода вернулась, где и была задержана в аэропорту.

Прокуратура требовала направить ее в колонию на 10 месяцев, однако суд приговорил блогершу к исправительным работам на тот же срок, с удержанием 10% заработка в пользу государства. Пока приговор не вступил в законную силу, ее освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее мы писали о том, что в Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Предварительно, его могли поджечь.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону местная жительница устроила скандал на открытии памятника Жванецкому.