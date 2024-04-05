Неизвестные подожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Предварительно, его могли поджечь. Об этом сообщает «Подъем».

По данным источника, после трагедии в Красногорске местные жители Новых Ватутинок организовали стихийный мемориал. В течение нескольких дней они приносили цветы и игрушки к закладному камню памятника воинам-участникам локальных конфликтов. Однако недавно все было уничтожено.

В социальных сетях распространились фотографии сгоревшего мемориала. Но пока неизвестно, кто именно решил таким образом от него избавиться. Подозреваемых нет. На данный момент все следы огня уже были устранены.

Полиция пока произошедшее никак не прокомментировала.

Напомним, что теракт произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они расстреляли людей на входе, после чего подожгли помещение, из-за чего многие зрители оказались заблокированы в здании огнем. В результате нападения преступников погибло свыше 140 человек.

Ранее стало известно, что в «Крокусе» проводили противопожарные тренировки 5 раз за месяц.