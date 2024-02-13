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Опубликовано 13 февраля 2024, 16:43
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В Ростове-на-Дону местная жительница устроила скандал на открытии памятника Жванецкому

Полиция отвела в сторону женщину, недовольную открытием памятника Жванецкому.
В Ростове-на-Дону местная жительница устроила скандал на открытии памятника Жванецкому

© Guterman Mihail/East News

В Ростове-на-Дону на открытии памятника писателю и сатирику Михаилу Жванецкому произошел скандал. Местная жительница возмутилась установкой монумента.

Подробности сообщает сайт RostovGazeta.ru в своем Telegram-канале.

Неизвестная женщина стала возмущаться во время церемонии: она сочла, что сейчас не лучшее время для установки памятников таким личностям. В добавок она назвала писателя русофобом.

На выходки посетительницы обратила внимание полиция: сотрудники отвели ее в сторону. Пока о задержании речи не идет. Издание не исключает, что женщину могут привлечь к ответственности.

Ранее вдова писателя Наталья рассказывала о знаменитом портфеле Жванецкого, с которым он никогда не расставался и всюду носил с собой. Эта вещь досталась сатирику от отца и после смерти артиста хранится дома. Она познакомилась с Жванецким, когда портфель был изрядно потрепанным. Вещь стала семейным раритетом. Хотя за портфель предлагали «огромные деньги», Наталья пообещала никогда его не продавать.

Источник фото:Guterman Mihail/East News
Источник:RostovGazeta.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Михаил Жванецкий
памятники
скандал