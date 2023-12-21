Выброшенный из окна сразу после рождения ребенок в Екатеринбурге начал есть
В Екатеринбурге найденный в сугробе новорожденный начал самостоятельно есть.
© Freepik
В Екатеринбурге младенец, которого мать выбросила из окна сразу после появления на свет, начал есть. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.
Сейчас малыш лежит в отделении патологии новорожденных. Его состояние оценивают как стабильное.
«Ест самостоятельно», - сообщили в пресс-службе ведомства агентству Ura.ru.
Напомним, ребенок появился на свет в ночь на 15 декабря. Его матерью оказалась 20-летняя девушка. Она завернула малыша в пакет и выбросила из окна. Ребенка в сугробе увидел прохожий, он спас младенцу жизнь.
Ранее сообщалось, что состояние малыша тяжелое. Он находился в реанимации.
Похожий случай произошел в ноябре в Москве. Женщина родила ребенка дома и выкинула в мусорный бак. У новорожденного выявили переохлаждение.