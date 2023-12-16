«Он в отделении реанимации»: стало известно о состоянии младенца, которого мать выбросила в сугроб

Стали известны подробности инцидента, который произошел в Екатеринбурге. Там местная жительница решила избавиться от ребенка и выбросила его в сугроб. Сейчас младенец находится в больнице, его состояние по-прежнему тяжелое, передает E1.ru.

Новорожденный попал в неонатальное отделение роддома 14-й больницы Екатеринбурга накануне, 15 декабря. Там состояние юного пациента стабилизировали, а после его перевели в областное медучреждение.

На данный момент врачи не берутся оценивать состояние новорожденного, однако из реанимации его переводить не спешат.

«Он в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей», — рассказал источник.

Жительница Екатеринбурга избавилась от ребенка сразу же после родов. Причина ее поступка не называется.

Ранее в Москве женщина выкинула ребенка в мусороприемник. У найденного младенца врачи диагностировали переохлаждение.