У ребенка, найденного в мусороприемнике, выявили переохлаждение, об этом сообщает РИА Новости.

Накануне новорожденного ребенка нашли в одном из жилых домов на Вешняковской улице. По версии следствия, женщина, родившая малыша, выкинула его в мусорный бак. Подозрительный след крови, ведущий от квартиры до мусоропровода заметили соседи - они и вызвали полицейских.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что состояние малыша удовлетворительное - у него выявили признаки переохлаждения, серьезных патологий нет.

«У ребенка признаки переохлаждения и небольшие ссадины. Грубой патологии не выявлено», - рассказала она.

Сейчас ребенка обследуют медики. Прокуратура возбудила уголовное дело ч. 3 ст. 30 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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