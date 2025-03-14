ВСУ второй раз за неделю атаковали Москву: что известно

Украинские беспилотники второй раз за неделю атаковали Москву и Подмосковье. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

В результате удара были повреждены несколько домов. В Ленинском районе Московском области дрон угодил в кровлю незаселенной новостройки. Также был атакован частный дом в «Росинтер-2» в Новой Москве. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Взрывы слышали и жители Балашихи. Обломки сбитого БПЛА были обнаружены на строительной площадке в микрорайоне Новое Измайлово.

Во время налета временные ограничения вводились на работу аэропорта Внуково. Как отмечает Telegram-канал, эта атака оказалась менее масштабной, чем предыдущая. Напомним — 11 марта ВСУ также нанесли удар дронами по Москве, в его результате пострадали 20 человек и были ранены трое.

Ранее мы писали о том, что захотевший взять интервью у Владимира Путина блогер из США чуть не попал под удар украинских БПЛА.