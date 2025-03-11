Захотевший взять интервью у Путина блогер из США чуть не попал под удар дронов ВСУ

Американский блогер Лекс Фридман заявил, что оказался неподалеку от места атаки украинских беспилотников в Москве. Подробности он рассказал в социальных сетях.

«Я сейчас в Москве, скоро поеду в Саудовскую Аравию. Этот массовый прилет дронов был прямо рядом с местом, где я нахожусь. Сам в порядке», — написал Фридман.

Ранее блогер заявлял, что намерен приехать в Россию и взять интервью у президента Владимира Путина. Наличие контактов Фридмана с Кремлем по этому вопросу подтверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Саудовской Аравии, куда американец планирует выдвинуться в ближайшее время, сейчас проходит встреча делегаций Вашингтона и Киева по поводу мирного урегулирования на Украине.

Напомним — утром 11 марта ВСУ нанесли самый массированный за три года удар беспилотниками по территории России. Есть погибшие и раненые.