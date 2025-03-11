Запускали по 6-12 штук, начинили поражающими элементами: что известно об атаке дронами на Москву и Подмосковье

11 марта ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Подмосковье. На момент публикации известно о трех погибших. Военный корреспондент Александр Коц назвал целью атаки попытки президента Украины Владимира Зеленского «потешить свое самолюбие массированным налетом на российскую столицу».

Как сообщил Telegram-канал SHOT, всего на разных рубежах сбито более ста БПЛА, из них 74 на подлете к столице. Атака ВСУ началась в 4 часа утра.

Первые шесть беспилотников сбили в Раменском городском округе. В Раменском дрон протаранил многоэтажку. В Домодедово из-за БПЛА пострадали около 40 машин на парковке «Мираторга». В Агашкино из-за падения БПЛА повреждены ЛЭП и выгорело поле.

Известно о двух погибших сотрудниках «Мираторга». Удар дрона пришелся на парковку, когда они заступили на смену.

Атаковавшие Москву и область беспилотники были начинены поражающими элементами, а именно подшипниками диаметром 7 мм.

Сообщается, что дроны запускались на Москву стаями по 6-12 штук – ВСУ таким образом хотели перегрузить ПВО. Запуски осуществлялись из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Использовались дроны «Лютый», «Рубака» и другие. По факту атаки возбуждено уголовное дело.

Журналист Александр Коц считает, что у атаки был политический смысл. «Зеленский не был бы самим собой, если бы не потешил свое самолюбие массированным налетом на российскую столицу. Это ж его мечта - погрузить Москву во мрак. Хотя бы ненадолго. Не ради военной выгоды, а просто ублажить свое эго. Такой мелкий человечишка», - написал Коц в своем Telegram-канале.

Военно-дипломатический смысл атаки он объяснил следующим образом: журналист уверен, что «Киев пытается продемонстрировать способность портить нам кровь». «Типа, вы перестанете бомбить нас стратегической авиацией - мы перестанем запускать 300 дронов за ночь», - написал Коц.

Ранее сообщалось, что рядом с местом ударов дронов ВСУ по Москве оказался американский блогер.