ВСУ нанесли удар по торговому центру в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, в момент атаки внутри здания находились не менее 100 человек. После обстрела в ТЦ начался пожар.

Mash сообщает, что два человека погибли и 11 получили ранения. Также уточняется, что во время обстрела в «Галактике» находились дети, их судьба в настоящий момент неизвестна.

В местных оперативных службах также рассказали, что украинские боевики продолжают обстрел окрестностей, не давая подойти к горящему зданию.

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