В Курской области бабушка спасла внука от расстрела ВСУ. Она смогла убежать в огород, а после освободила внука, которого связали боевики. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, все произошло с 34-летним мужчиной по имени Виталий в селе Мартыновка. Он пришел в дом к бабушке, чтобы присмотреть за ней, но получилось так, что она в итоге спасла его.

Когда украинские военные застали мужчину в доме, то решили связать его веревкой и скотчем, а после угрожали расстрелом. Пока они ушли в соседние дома, родственница вернулась и освободила внука. После они решили разделиться, он побежал в сторону российских военнослужащих, а бабушка не могла преодолеть такое расстояние и осталась дома, чтобы скрыться в подвале или в сарае.

Мужчина сутки провел в канаве, наблюдая за действиями со стороны. После он заметил соседей, вместе они направились по полю. Они добрались до военнослужащих и были эвакуированы. Теперь Виталий надеется найти бабушку после того, как Мартыновку освободят.

15 августа командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы РФ освободили Мартыновку.

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