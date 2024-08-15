ВСУ убили двух мирных жителей Волчанска, написавших на листе железа SOS

ВСУ убили двух мирных жителей Волчанска, которым пытались помочь русские разведчики. Мужчины написали на листе железа SOS.

Подробности привел журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале. Он опубликовал соответствующее видео, на котором «собака не отходит от хозяина» - животное не знает, куда идти, и осталось рядом.

По словам журналиста, русские разведчики нашли в Волчанске мирных жителей – с коптера они увидели, что те просят о помощи. Выяснилось, что в подвале сидели двое мужчин, один был ранен.

«Русские разведчики попытались им помочь. Отправили коптер, скинули бутылку с водой, аптечку, и прикрепили записку. Следуйте за коптером, мы вас выведем в безопасное место», - рассказал журналист.

Украинцы надели белые футболки и пошли за коптером. Их увидели ВСУ.

«И убили их сбросами и минами. Вот просто взяли и закидали мужиков. Как бы вроде своих людей, украинцев. Убили», - поделился журналист.

Ранее сообщалось, что в Курской области бабушка спасла внука от расстрела ВСУ. 34-летний мужчина был связан веревкой и скотчем.